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HABER /  POLİTİKA

Hakan Fidan, Haniyye ile görüştü

Hakan Fidan, Haniyye ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'deki felaket seviyesindeki insani durumu ve ateşkes müzakerelerindeki son durumu ele aldı. Ayrıca, Gazze'nin kuzeyindeki artan açlık ve hastalıklar nedeniyle ortaya çıkan kaygı verici gelişmeler değerlendirildi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefon görüşmesinde Gazze'de felaket seviyesine varan insani durumu ve ateşkes müzakerelerindeki son durumu ele aldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Hamas lideri Heniyye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Gazze'de felaket seviyesine varan insani durum ve Gazze'nin kuzeyinde artan açlık ve hastalıklar sonucu ortaya çıkan kaygı verici gelişmeler değerlendirildi.

Ayrıca, Bakan Fidan ile Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ateşkes müzakerelerindeki son durumu görüştü.

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