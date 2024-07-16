Birileri yine rahatsız! ABD: Türkiye'nin Suriye ile normalleşmesine karşıyız

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme çabalarını desteklemediklerini açıkladı.

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Suriye'de 12 yıldır süren iç savaş nedeniyle 10 binlerce insan hayatını kaybetti, bölge terör örgütleri ve onların finansörleri, koruyucularının oyun sahası haline geldi.

10 milyondan fazla insan da Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelere ve Avrupa'ya sığınmak zorunda kaldı.

12 yıl sonra ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye lideri Beşşar Esad ile görüşebileceğini, ilişkileri normalleştirebileceklerini belirtti.

ABD, Türkiye-Suriye normalleşmesinden rahatsız

Yangın yerine dönen coğrafyayı biraz olsun rahatlatacak gelişme, ABD'yi rahatsız etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Rûdaw Washington Büro Müdürü Diyar Kurda'nın e-posta ile gönderdiği soruları yanıtladı.

Bakanlık sözcüsü, "Türkiye ile Suriye arasında normalleşme olacağına dair bilgilendirmeler görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri bu normalleşme çabalarını desteklemiyor" dedi.

"Siyasi bir çözüm olmadan, Esad rejimi ile ilişkileri normalleştirmeyeceğiz"

Ayrıca, bir diğer yanıtında şunları belirtti:

ABD olarak, bu soruna siyasi bir çözüm yönünde ciddi bir ilerleme görmediğimiz sürece Esad rejimi ile ilişkileri normalleştirmeyeceğiz. Suriye rejimiyle ilişkisi olan tüm ülkelere, bu ilişkileri Suriyelilerin insani durumu, insan hakları ve güvenlik durumunu iyileştirmek ve BM'nin 4456 sayılı kararının hedeflerine ulaşmak için kullanmaları çağrısında bulunduk.