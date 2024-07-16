BIST 11.139
DOLAR 33,05
EURO 36,05
ALTIN 2.619,40
HABER /  GÜNCEL

Sakarya'da oksijen yüklü tankerdeki sızıntı paniğe neden oldu

Sakarya'da oksijen yüklü tankerdeki sızıntı paniğe neden oldu

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde park halindeki medikal oksijen yüklü tankerde oluşan sızıntı ekipleri harekete geçirdi.

Abone ol

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Sapanca Devlet Hastanesi yakınında park halindeki medikal oksijen yüklü tankerde sızıntı meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sapanca Devlet Hastanesi ile tankerin yakında bulunan TOKİ konutlarının bazıları tedbir amaçlı boşaltıldı.

Hastanenin yataklı servisi ile müşahede alanlarında bulunan hastalar ve çalışanlar da tahliye edildi, cadde trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin müdahalesi sonrası sızıntının kaynağı tespit edilerek onarımı yapıldıktan sonra tanker bölgeden uzaklaştırıldı.

Ardından yol trafiğe açıldı, hastanede normal çalışma düzenine geçildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Trump saldırı sonrası anketlerde Bıden'a fark attı
Trump saldırı sonrası anketlerde Bıden'a fark attı
Cenk Tosun ve Oğuz Aydın resmen Fenerbahçe'de
Cenk Tosun ve Oğuz Aydın resmen Fenerbahçe'de
Fransa'da Macron, Başbakan Attal'ın istifasını kabul etti
Fransa'da Macron, Başbakan Attal'ın istifasını kabul etti
Türkiye karşıtı ABD'li senatör Menendez, rüşvet almakla suçlu bulundu!
Türkiye karşıtı ABD'li senatör Menendez, rüşvet almakla suçlu bulundu!
Altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında bir gazeteci daha öldü
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında bir gazeteci daha öldü
Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i KAP'a bildirdi
Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i KAP'a bildirdi
Yeter artık bıktık sizden! Deniz Akkaya'dan skandal 15 Temmuz sözleri!
Yeter artık bıktık sizden! Deniz Akkaya'dan skandal 15 Temmuz sözleri!
Mansur Yavaş'tan adaylık sinyali: 'İki forvetim var’ derken beni de saydı
Mansur Yavaş'tan adaylık sinyali: 'İki forvetim var’ derken beni de saydı
YKS tercih takvimi belli oldu
YKS tercih takvimi belli oldu
Türkiye'den dev enerji yatırımı anlaşması! Son aşamaya gelindi
Türkiye'den dev enerji yatırımı anlaşması! Son aşamaya gelindi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail yönetimi ateşkese zorlanmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail yönetimi ateşkese zorlanmalı