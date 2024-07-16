Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamaları:

Bugün idrak ettiğimiz Aşure Günü'nü canı gönülden tebrik ediyorum. Tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin Hak katında kabul olmasını gönülden niyaz ediyorum.

Son kabine toplantımızdan bugüne dış siyasette yoğun ilişkilerimiz oldu.

Ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayacak her türlü yatırıma kapımız ardına kadar açıktır. Yeter ki kazan-kazan anlayışıyla hareket edilsin. Bu konuda ciddi yatırımcılara her türlü kolaylık sağlanıyor.

9-11 tarihleri arasında Vaşington'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi, Türkiye'nin NATO içerisinde önemini tekrar ortaya koymuştur. Müttefiklerden beklentilerimizi ifade ettik. Müttefiklerimiz tarafından ülkemize adeta bin bir nazla verilen silahlar, bakıyorsunuz, bölücü terör örgütünün sığınaklarından çıkıyor. Bunların ittifak ruhu ile bağdaşmadığı açıktır. Temaslarımızdan bunları söyledik.

İsrail'in durdurulmasının tüm dünyanın huzuru için önemli olduğunu ifade ettik. İsrail'in Gazze ve diğer Filistin topraklarındaki katliam, işgal ve soykırım politikası devam ettikçe, biz de bu ülkeyle ilgili tutumumuzu değiştirmeyiz.

Türkiye coğrafi, beşeri, ekonomik ve tarihi bağları itibarıyla tek bir bloğa sıkıştırılamayacak bir ülkedir. Bizi, kimsenin kendi dar kalıplarına hapsetmesine izin veremeyiz. Biz ne Batı için Doğu'ya sırtımızı döneriz ne Doğu için Batı'yı ihmal ederiz. Dostlarımızın sayısını artırmaya önem veriyoruz.

Bölgemizin sürekli diken üstünde olduğu bir dönemde, dış siyasette yeni denklemler kurmamız, Türkiye için tercihten öte ihtiyaçtır.

Trump'a yönelik suikast girişimi dünyadaki mevcut kırılganlıkları ortaya sermiştir. Saldırıyı tekrar lanetliyor ve Trump'a ülkem adına geçmiş olsun diliyorum.

Geçen hafta Türksat 6A'nın yolculuğu 8 Temmuz'da fiilen başladı. Doğrulamaların ardından 3 ay sonra operasyona alacağız. Haberleşme uydusu üreten ilk 11 ülke arasına girdik.

Hedefimiz yıl sonuna kadar 200 bin konutun teslimatını gerçekleştirmektir. 2025 bitmeden önce, evine girmeyen hiçbir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız. Depremin yıktığı şehirleri yeniden ayağa kaldırmadan gönlümüz rahat etmeyecek. Biz milletle seçim meydanlarında yapruğı sözleşmeye sadık duranlarız.

Bundan 3 ay evvel Beşiktaş'ta 29 emekçi kardeşimiş ihmallerin kurbanı oldu. Antalya'da teleferik faciası.. Geçtiğimiz günlerde bu kez sorumsuzluğun bedelini, İzmir Konak'ta ödedik. 2 vantaşımız hayatını kaybetti. Bunda vebali olanlar bir kez olsun özür dilemedi. Sorumluluklarını kabul edecek hiçbir açıklama yapmadılar. İstanbul'da Antalya'da olduğu gibi aynı sorumsuz tavrı sürdürdüler. İnsan hayatına mal olan iş bilmezlikleri artık bir dur demek gerekiyor.

Sokağa, pazara kulak tıkayan bir hüklümet asla olmadık. Hayat pahalılığının bilincindeyiz. Amacımız enflasyonu körüklemeden vatandaşımız refahını kalıcı olarak yükseltmektir. Sene sonu enflasyonu hedflediğimiz seviyelere indireceğiz.

Ekonomiye dair birçok düzenelemeyi içeren teklif bugün TBMM'ye sunuldu.