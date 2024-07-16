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Trabzonspor o isimle yollarını ayırdı! Böyle duyurdular

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trabzonspor o isimle yollarını ayırdı! Böyle duyurdular

Trabzonspor Kulübü, Faslı futbolcu Mountassir Lahtimi'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini duyurdu.

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Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Mountassir Lahtimi arasındaki 18 Ağustos 2022 başlangıç ve 31 Mayıs 2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

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