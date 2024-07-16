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Roberta Metsola: Zor kararları almaktan çekinmeyeceğim

Roberta Metsola: Zor kararları almaktan çekinmeyeceğim

Avrupa Parlamentosu Başkanlığına yeniden seçilen Roberta Metsola, oylama öncesinde Genel Kurul'a hitabında birlik, beraberlik, Ukrayna'ya destek ve Orta Doğu'da barış mesajları verdi. Metsola, "Zor kararları almaktan asla çekinmeyeceğim" dedi.

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Avrupa Parlamentosu Başkanlığına yeniden seçilen Roberta Metsola, AB'nin küresel rolünü kolaylaştıracak bir mecra olması için çalışacağını belirterek, "Zor kararları almaktan asla çekinmeyeceğimi söyleyerek bitirmek istiyorum." diye konuştu.

10'uncu yasama döneminde 5 yıl boyunca görev yapacak 720 milletvekili, ilk oturumda AP Başkanı'nı seçti.

Avrupa Halk Partisi (EPP) adayı mevcut Başkan Roberta Metsola ve Sol Grup'tan İspanyol milletvekili Irene Montero arasında yapılan oylama sonucunda Metsola, mutlak çoğunluğu elde ederek bir kez daha AP Başkanlığına seçildi.

Metsola, "İnsanları somut olarak bir araya getirmek için yorulmadan çalışmaya devam edeceğim." dedi.

"Başladık ama henüz bitirmedik." ifadesini kullanan Metsola, parlamentonun yasamanın ve siyasi gücün merkezi olması, denetleme ve soruşturma yetkilerinin daha aktif kullanılması, gereksiz bürokrasinin kesilmesi için çalışacağını söyledi.

Metsola, AP'nin Ukrayna'ya verilen güçlü desteğin sesi olmaya devam edeceğini, "Orta Doğu'da sürdürülebilir barış, hak ve güvenlik eşitliğinin" savunulacağı bir platform olacağını aktardı.

AP'nin aynı zamanda AB'nin küresel rolünü kolaylaştıracak bir mecra olması için çalışacağı mesajını veren Metsola, "Sözlerimi, zor kararları almaktan asla çekinmeyeceğimi söyleyerek bitirmek istiyorum." diye konuştu.

AP başkanlığı için Avrupa Halk Partisi (EPP) adayı mevcut Başkan Metsola ve Sol Grup'tan İspanyol milletvekili Irene Montero olmak üzere iki aday bulunuyor.

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