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Sarıyer'de polis memuru denizde boğuldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sarıyer'de polis memuru denizde boğuldu

 Sarıyer'de yüzmek için denize giren polis memuru, boğularak hayatını kaybetti.

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Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulunda görevli polis memuru Numan Çebi (30), bir yakını ile birlikte dün akşam saatlerinde Gümüşdere Plajı'nda denize girdi.

Akıntıya kapılan Çebi ve yakını, vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından iki kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis memuru Numan Çebi, kaldırıldığı Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer kişinin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Çebi, bugün ikindi vakti Kağıthane Sanayi Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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