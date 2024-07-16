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Bakan Vedat Işıkhan'dan en düşük emekli aylığını yükseltecek düzenlemeye ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Vedat Işıkhan'dan en düşük emekli aylığını yükseltecek düzenlemeye ilişkin açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulmasına ilişkin, "Türkiye'nin emektarı kıymetli emeklilerimizin refahını artırmak ve sosyal haklarını genişletmek için yeni çalışmalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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Bakan Işıkhan, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi ile ilgili kanun taslağı TBMM'ye sunuldu. Türkiye'nin emektarı kıymetli emeklilerimizin refahını artırmak ve sosyal haklarını genişletmek için yeni çalışmalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz.

Ömrünü ülkemizin kalkınmasına adamış tüm emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Milletimize, emeklilerimize ve kıymetli ailelerine hayırlı olsun."

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