BIST 11.123
DOLAR 33,09
EURO 36,11
ALTIN 2.599,62
HABER /  GÜNCEL

Yurt dışına çıkış harcı zammı belli oldu! İşte yeni rakam

Yurt dışına çıkış harcı zammı belli oldu! İşte yeni rakam

Yeni vergi reformu paketinde en çok tartışılan konulardan biri yurt dışına çıkış harcı için ödenecek tutara yapılan zam oldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yurt dışı çıkış harcının 500 liraya çıkarıldığını açıkladı.

Abone ol

Hükümetin üzerinde durdurduğu yeni vergi paketinde tartışmalara neden olan yurt dışına çıkış harcı bedeli belli oldu. 150 liradan bin 500 TL'ye çıkarılacağı iddia edilen harç ücretinin 500 TL olacağı öğrenildi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler vergi paketi kanun teklifinin 53 maddeden oluştuğunu ifade etti. Güler açıklamalarında kritik detaylara değinerek şunları kaydetti:

Vergi Paketi teklifimiz toplam 53 maddeden oluşuyor. Kısa vadeli sigorta kolları prim oranını yüzde 2'den yüzde 2,25'e çıkarıyoruz. İşverenlere sağlanan 5 puanlık sosyal güvenlik destek priminin Hazine tarafından ödenmesine ilişkin uygulamayı sonlandırıyoruz.

Makul bir düzenleme

Kayıt dışı cezalarında etkinliğin artırılmasıyla ilgili düzenlemeye gidiyoruz. Yurt dışına çıkış harcını 500 TL'ye çıkaracağız, her yıl yeniden değerleme oranında artacak. Güler, reform paketi taslağında 1500 lira olacağı öne sürülen yurt dışı çıkış harcında makul bir düzenleme yapıldığını ifade etti.

Öte yandan vergi reformu taslağına eklenmesi beklenen az kazanandan az, çok kazanan çok vergi uygulamasının paketten çıkarıldığı öğrenildi.  Vergi teklifinin kesinlikle dar gelirliye yük getirmeyeceği, kayıt dışılığı önleyeceği, etkinlik, adalet ve verimliliği sağlayacak düzenlemeler içerdiği bildirildi. Öte yandan teklifte, yurt dışı çıkış harcının bin 500 lira olacağı da ifade edildi. Ayrıca başkasının POS cihazını ve IBAN'ını kullananlara para cezası da öngörülüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Emine Erdoğan'dan muharrem ayı ve aşure günü paylaşımı
Emine Erdoğan'dan muharrem ayı ve aşure günü paylaşımı
Vergi düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu! En düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira, yurt dışına çıkış harcı 500 TL'ye yükseldi
Vergi düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu! En düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira, yurt dışına çıkış harcı 500 TL'ye yükseldi
Fetih ve Hamas heyetleri Çin'de bir araya gelecek! B
Fetih ve Hamas heyetleri Çin'de bir araya gelecek! B
Darphane'nin verileri! Cebe giren bozukluk 700 milyon liraya yaklaştı
Darphane'nin verileri! Cebe giren bozukluk 700 milyon liraya yaklaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS sonuçlarına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS sonuçlarına ilişkin açıklama
CHP 24 saat sürecek basın açıklaması yapacak
CHP 24 saat sürecek basın açıklaması yapacak
Fiat, yenilenen Scudo ve Ulysse modellerini satışa sundu
Fiat, yenilenen Scudo ve Ulysse modellerini satışa sundu
Suriye ve Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe! MSB etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı
Suriye ve Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe! MSB etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı
Tuğrul Türkeş: Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret edeceğim, gerçek millilik bu
Tuğrul Türkeş: Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret edeceğim, gerçek millilik bu
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı: Hesaplara yatırdık, ağustos ödemeleri zamlı olacak
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı: Hesaplara yatırdık, ağustos ödemeleri zamlı olacak
Haziran ayı bütçe sonuçları açıklandı
Haziran ayı bütçe sonuçları açıklandı
MEB'den üniversite adaylarının tercih süreci için ebeveynlere yönelik kılavuz
MEB'den üniversite adaylarının tercih süreci için ebeveynlere yönelik kılavuz