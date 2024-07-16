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Suriye ve Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe! MSB etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe! MSB etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi."

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