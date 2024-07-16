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Meksika'ya 2018'den bu yana 1,74 milyon göçmen sığındı

Meksika'ya 2018'den bu yana 1,74 milyon göçmen sığındı

Meksika Ulusal Göç Enstitüsü (INM), Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un 2018'de iktidara gelmesinden beri 1 milyon 740 binden fazla göçmenin ülkeye sığındığını bildirdi.

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INM, Meksika topraklarına göçmen olarak giren yabancılara ilişkin rapor yayımladı. Raporda, Obrador döneminde 1 milyon 742 bin 365 yabancının Meksika'ya sığındığı belirtildi.

Bu kişilere ülkede yasal olarak kalabilmeleri için belge verildiği aktarılan raporda, bunlardan 510 binden fazlasına "insani kaygılar" nedeniyle sığınma hakkı tanındığı kaydedildi.


Raporda, Kovid-19 salgını ve ABD'nin göçmenlik politikalarının Meksika'ya yapılan başvuruları artırmasına yol açtığı ifade edildi.

Kovid-19 salgını sırasında dönemin ABD Başkanı Donald Trump tarafından göçmenlere karşı konulan tedbirler kapsamında yüz binlerce göçmen Meksika topraklarına geri gönderilmişti.

Washington'un bu baskısı, ABD'nin sınır dışı ettiği göçmenler için Meksika'yı "alıcı" bir ülke haline getirmişti.

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