BIST 11.127
DOLAR 33,09
EURO 36,10
ALTIN 2.595,55
HABER /  EKONOMİ

Hepsiburada Premium'dan ikinci yılına özel indirim kampanyası

Hepsiburada Premium'dan ikinci yılına özel indirim kampanyası

Hepsiburada Premium, ikinci yılına özel "Büyük Premium İndirimleri" kampanyasını başlattı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2 yıl içinde 2,6 milyon kullanıcıya ulaşan Hepsiburada Premium üyeleri, 2 yıl içinde yapılan özel kampanya ve indirimlerle 6 milyar lira fayda elde ederken, alışverişleriyle toplamda 649 milyon lira Hepsipara kazandı.

38 milyon siparişte ücretsiz kargodan yararlanan kullanıcılar, 1,3 milyar liralık tasarruf elde ederken, kullanıcılar üyelikleri boyunca ücretsiz randevulu teslimat hizmetinden yararlandı.

Hepsiburada Premium'un sunduğu hediye BluTV üyeliğiyle kullanıcılar 2 yılda toplamda 100 milyon saat BluTV içeriklerini izledi.

İki yıl içinde Premium üyeleri, Petrol Ofisi'nden 113,9 milyon puan kazandı.

Şirket, ikinci yılına özel indirim kamyapnyası başlattı.​​​​​​​ Kampanya, 16-22 Temmuz arasında gerçekleştirilecek.

"2 yılda 2,6 milyon kullanıcıya ulaşmak, Premium'un faydalarının önemli bir göstergesi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Pazarlama Müdürü Grup Direktörü Görkem Dereli, Hepsiburada Premium'un, Türkiye'de geliştirilen ilk e-ticaret üyelik bazlı sadakat programı olduğunu belirtti.

Dereli, "Hepsiburada Premium'la iki yılda 9,9 milyar liralık fayda sağlayarak, müşterilerimizin alışveriş deneyimlerini bir üst seviyeye taşıma hedefimizi gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Ücretsiz kargo hizmetinden hediye BluTV üyeliğine, akaryakıt puanlarından randevulu teslimat hizmetine kadar Hepsiburada'nın geniş bir yelpazede ayrıcalıklar sunduğunu hatırlatan Dereli, bu durumun kullanıcı memnuniyeti ve sadakatini artırmada önemli rol oynadığını aktardı.

Dereli, şirket olarak, kullanıcıların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayarak tüketicilere her alışverişte daha fazla değer katmak için çalıştıklarını kaydederek, şu değerlendirmede bulundu:

"İki yıl gibi kısa bir sürede 2,6 milyon kullanıcıya ulaşmak, Premium'un sağladığı faydanın müşterilerimiz nezdinde de kabul gördüğünün önemli bir göstergesi. Üyelerimizin alışveriş deneyimini daha ayrıcalıklı ve keyifli hale getirmek için sunduğumuz avantajlar ve özel indirimler onların günlük yaşamlarına değer katıyor. Özellikle, yüz milyonlarca Hepsipara kazandırarak alışverişlerde ek indirimler sağlamak, kullanıcılarımızın bütçelerine doğrudan katkı sağladı."

ÖNCEKİ HABERLER
YKS istatistikleri açıklandı! 300 binden fazla kişi sınava girmedi, iptal edilen soru yok
YKS istatistikleri açıklandı! 300 binden fazla kişi sınava girmedi, iptal edilen soru yok
Koç Holding, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesi ihalesine katılacak
Koç Holding, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesi ihalesine katılacak
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan istifalara ilişkin açıklama
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan istifalara ilişkin açıklama
269 kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın duruşması yarın
269 kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın duruşması yarın
Bilim insanları Ay yüzeyinde ilk kez bir mağara keşfetti
Bilim insanları Ay yüzeyinde ilk kez bir mağara keşfetti
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Yatırımcıyı şaşırtan düşüş
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Yatırımcıyı şaşırtan düşüş
Transfer resmen açıklandı! Cenk Tosun, Fenerbahçe forması giymeye hazırlanıyor
Transfer resmen açıklandı! Cenk Tosun, Fenerbahçe forması giymeye hazırlanıyor
İstanbul'da denizde dehşet dakikaları! Hayatını kaybetti
İstanbul'da denizde dehşet dakikaları! Hayatını kaybetti
Galatasaray'da Okan Buruk'tan Oğuz Aydın itirafı
Galatasaray'da Okan Buruk'tan Oğuz Aydın itirafı
Turhan Çömez'in iddiası olay oldu: Togg'un tarih sahnesinden silinmesine yol açacak
Turhan Çömez'in iddiası olay oldu: Togg'un tarih sahnesinden silinmesine yol açacak
Özel Harekat Başkanı Bahçeli'nin elini öptü! Bu kare olay oldu: Derhal emekli edilmeli
Özel Harekat Başkanı Bahçeli'nin elini öptü! Bu kare olay oldu: Derhal emekli edilmeli
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! Oğuz Aydın İstanbul'a geldi
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! Oğuz Aydın İstanbul'a geldi