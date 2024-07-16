Bilim insanları Ay yüzeyinde ilk kez bir mağara keşfetti

Bilim insanları, Ay'ın yüzeyinde 100 metre derinliğinde bir mağara keşfetti. 1969'de Apollo11'in Ay'a iniş yaptığı yerde keşfedilen bu mağarada insanların 20-30 yıl içerisinde yaşayabileceği öne sürüldü.

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100 metre derinlikteki bu oyuğun, Ay'da kalıcı bir üs için uygun şartları sağlayabileceği değerlendiriliyor.

Araştırmacılara göre, Ay'ın "keşfedilmemiş bölgelerinde" yüzlerce benzer mağara olması muhtemel.

Ülkeler Ay'da kalıcı bir insan varlığı tesis etmek için yarış halinde. Ancak astronotların radyasyon, aşırı sıcaklık dereceleri ve uzay koşullarından korunması zorlu bir iş.

Uzaya çıkan ilk İngiliz astronot Helen Sharman, BBC'ye konuşarak, yeni keşfedilen mağaranın üs kurmak için iyi bir yer olabileceğini söyledi ve insanların 20-30 yıl içerisinde Ay'daki çukurlarda yaşamasının mümkün olduğunu dile getirdi.

Ancak Sharman'a göre bu çukur "çok derin" ve astronotlar buradaki üsse ulaşmak için özel ekipmanlar kullanmak zorunda kalabilir. Sırtta taşınan roketler ya da bir tür asansör, bu işi görebilir.

İtalya'daki Trento Üniversitesi'nden Lorenzo Bruzzone ve Leonardo Carrer, bu mağarayı radar kullanarak keşfetti. Mağara, Mare Tranquillitatis adı verilen ovada bulunuyor.

"Sessizlik denizi" olarak anılan bu ova, Dünya'dan da çıplak gözle görülebiliyor ve insanlığın başka bir gezegende ziyaret ettiği ilk nokta olarak önem taşıyor.

Mağaranın tabanının görülenden daha geniş olabileceği düşünülüyor.