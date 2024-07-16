BIST 11.065
DOLAR 33,05
EURO 36,01
ALTIN 2.580,23
HABER /  GÜNCEL

Özel Harekat Başkanı Bahçeli'nin elini öptü! Bu kare gündem oldu

Özel Harekat Başkanı Bahçeli'nin elini öptü! Bu kare gündem oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz'un yıldönümünde FETÖ'cülerin hedefi olan Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti. Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi karşılama sırasında elini öptü. Karadeniz'in Bahçeli'nin elini öptüğü anlar gündem oldu.

Abone ol

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Başkanlığı'na gelen Bahçeli'yi, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ve beraberindeki heyet karşıladı. Bahçeli, Özel Harekat Anıtı'na üzerinde "Vatan size minnettardır" yazılı çelenk bıraktıktan sonra dua etti.

Bu kare gündem oldu

Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi karşılama sırasında elini öptü. Karadeniz'in Bahçeli'nin elini öptüğü anlar gündem oldu.

Bahçeli, Ayyıldız ve beraberindekilerle bir süre görüştükten sonra yerleşkeden ayrıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! Oğuz Aydın İstanbul'a geldi
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! Oğuz Aydın İstanbul'a geldi
Hulusi Akar'dan korkutan sözler: "3. Dünya Savaşı başladı"
Hulusi Akar'dan korkutan sözler: "3. Dünya Savaşı başladı"
YÖK Başkanı Erol Özvar'dan "2024-YKS" açıklaması
YÖK Başkanı Erol Özvar'dan "2024-YKS" açıklaması
Donald Trump, başkan yardımcısı adayını açıkladı
Donald Trump, başkan yardımcısı adayını açıkladı
Biden yarışa geri döndü: “Neden Trump’ın söylediği yalanlar hakkında konuşmuyorsunuz?”
Biden yarışa geri döndü: “Neden Trump’ın söylediği yalanlar hakkında konuşmuyorsunuz?”
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! İşte masadaki kritik konular
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! İşte masadaki kritik konular
2024-YKS sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden açıklandı
2024-YKS sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden açıklandı
Trump, suikast girişiminin ardından ilk kez halk karşısına çıktı
Trump, suikast girişiminin ardından ilk kez halk karşısına çıktı
Yazar Mehmet Şevket Eygi, Türk kültür-sanatını bir dava olarak benimsedi
Yazar Mehmet Şevket Eygi, Türk kültür-sanatını bir dava olarak benimsedi
Lübnan'ın güneyinden İsrail'in Kiryat Şimona bölgesine 20 füze
Lübnan'ın güneyinden İsrail'in Kiryat Şimona bölgesine 20 füze
Suikast girişimi sonrası ABD Gizli Servisi'nin başı derde girdi
Suikast girişimi sonrası ABD Gizli Servisi'nin başı derde girdi
15 Temmuz'da 90 bin camide sela okundu!
15 Temmuz'da 90 bin camide sela okundu!