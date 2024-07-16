Özel Harekat Başkanı Bahçeli'nin elini öptü! Bu kare gündem oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz'un yıldönümünde FETÖ'cülerin hedefi olan Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti. Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi karşılama sırasında elini öptü. Karadeniz'in Bahçeli'nin elini öptüğü anlar gündem oldu.Abone ol
Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Başkanlığı'na gelen Bahçeli'yi, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ve beraberindeki heyet karşıladı. Bahçeli, Özel Harekat Anıtı'na üzerinde "Vatan size minnettardır" yazılı çelenk bıraktıktan sonra dua etti.
Bu kare gündem oldu
Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi karşılama sırasında elini öptü. Karadeniz'in Bahçeli'nin elini öptüğü anlar gündem oldu.
Bahçeli, Ayyıldız ve beraberindekilerle bir süre görüştükten sonra yerleşkeden ayrıldı.