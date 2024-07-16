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15 Temmuz'da 90 bin camide sela okundu!

15 Temmuz'da 90 bin camide sela okundu!

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, 90 bin camide gece saat 00.13'te sela okundu. Cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık kalacak.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin "Ezanları Susturan Darbelerden Darbeleri Susturan Selalara" şiarıyla 81 il ve 922 ilçeye genelge gönderildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, 90 bin camide gece saat 00.13'te sela okundu.

Cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık kalacak.

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