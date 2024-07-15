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Alen Markaryan'dan Cenk Tosun için olay sözler: Fenerbahçe'ye gitmesi suçtur! Cezası...

Alen Markaryan'dan Cenk Tosun için olay sözler: Fenerbahçe'ye gitmesi suçtur! Cezası...

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi Avusturya'da hazırlıklarına devam ederken, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Beşiktaş'ın eski yöneticisi Alen Markaryan, Cenk Tosun'un Fenerbahçe'ye transferini eleştirerek, bunun "Beşiktaş kaptanı olmuş bir futbolcunun Fenerbahçe'ye gitmesi suçtur. Cezası ömür boyu camiasız kalmaktır" ifadesini kullandı.

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Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya’nın Graz şehri yakınlarındaki Bad Waltersdorf kasabasında sürdüren Fenerbahçe’de transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve siyah-beyazlı kulüp ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Cenk Tosun için devreye girdi. Beşiktaş ile yaptığı görüşmelerin olumsuz sona ermesinin ardından serbest oyuncu konumundaki golcü isim ve menajeri ile görüşmelere başlayan Fenerbahçe, milli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

2.5 milyon Euro maaş

Cenk Tosun’un 2 yıllık maliyetinin maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon Euro’ya yakın olacağı öğrenildi.

33 yaşındaki Cenk Tosun’un resmi sözleşmeye imza atmasının ardından sarı-lacivertli kulübün transferi resmi olarak açıklaması ve oyuncunun İstanbul’da takıma katılması bekleniyor.

Cenk için olay sözler

Beşiktaş'ta öne gelen isimlerden biri olan Alen Markaryan, Cenk Tosun'un transferini değerlendirdi. Markaryan, "Beşiktaş kaptanı olmuş bir futbolcunun Fenerbahçe'ye gitmesi suçtur. Cezası ömür boyu camiasız kalmaktır." dedi.

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