Selçuk Bayraktar'dan 15 Temmuz paylaşımı

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yılı münasebetiyle bir paylaşımda bulundu. Bayraktar, " Milletimizin asla hainlere boyun eğmeyeceğinin en veciz göstergesidir." ifadelerini kullandı.Abone ol
Selçuk Bayraktar, 15 Temmuz'a ilişkin bir paylaşımda bulundu.
Hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünü nedeniyle bir paylaşımda bulunan Bayraktar, şehitlere rahmet, gazilere minnet diledi.
Bayraktar, paylaşımında İstiklal Marşı'ndan "Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım;" dizelerine yer verdi.