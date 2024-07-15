Donald Trump'ı vurulduktan sonra çeken fotoğrafçı konuştu

Donald Trump'a düzenlenen silahlı saldırı sonrası fotoğrafını çeken Washington DC bürosunun şef fotoğrafçısı Evan Vucci, tarihe geçen o karenin öyküsü hakkında açıklamalarda bulundu.

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ABD Başkan adayı Donald Trump'ın suikaste uğradığı anlarda çekilen fotoğraflar, tüm dünyada manşetlerde yerini aldı.

O fotoğrafları çeken isim Pulitzer ödüllü foto muhabiri Evan Vucci.

Foto muhabiri Evan Vucci, fotoğrafın hikayesini İngiliz The Guardian gazetesini anlattı.

8 yıldır Donald Trump'ın attığı her adımı takip eden Vucci, suikast anında çektiği fotoğraflara ilişkin şunları söyledi:

"Yanına gittim ve çekebildiğim her şeyi çekmeye başladım"

Silah seslerini duydum. Gizli servis ajanları Trump'ın üzerine kapanmaya başlarken sahneye koştum.

Farklı yönlerden sahneye geliyorlardı ve Trump'ın üzerine çıkıyorlardı. Sahnenin önüne, yanına gittim ve çekebildiğim her şeyi çekmeye başladım.

Düşünmeye başladım, tamam, bundan sonra ne olacak? Nereye gidecek? Nerede olmam gerekiyor? Nerede durmam gerekiyor? Ne olacak?

Fotoğraflar otomatik olarak merkezi gidiyordu

Evan Vucci'nin kamerası bu o anlarda internet bağlantısına sahipti ve her çektiği kare, otomatik olarak editörüne gönderiliyordu. Editörü ona fotoğrafları göndermeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

Çektiği kareyi 45 dakika sonra gördü

Donald Trump ve ajanlar miting alanından ayrıldıktan sonra Vucci ve diğer tüm fotoğrafçılar bir çadıra alındı.

Cep telefonları hiç çekmediği için Vucci çektiği bu fotoğrafı 45 dakika sonra ilk kez sosyal medyada gördü.

Fotoğrafı nasıl yorumluyor

Vucci, tarihi fotoğrafını "Bu görüntüde pek çok güçlü duygu yaşanıyor ve bence insanların tepki verdiği şey de bu" ifadeleriyle anlattı.