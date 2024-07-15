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Milyonlarca emekli zam bekliyor! AK Parti'den flaş açıklama: Çok ince çalışma gerçekleştirdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Milyonlarca emekli zam bekliyor! AK Parti'den flaş açıklama: Çok ince çalışma gerçekleştirdi

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekli aylığında yeni düzenlemeye ilişkin, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bu konuyla ilgili çok ince bir çalışma gerçekleştirdi." dedi.

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 AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, TBMM'de görüşülen sahipsiz hayvanlara yönelik "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin sorusu üzerine Elitaş, "Başıboş sokak köpekleriyle ilgili grup başkanvekilimiz TBMM'ye kanun teklifini verdi ve bütün paydaşlarla konuşularak çok güzel bir çalışma gerçekleştirildi. Kanun teklifinin rahatsız eden tarafları muhakkak vardır ama insanların çok rahatsız olduğu bir dönemde bu kanun teklifinin hayata geçirilmesi gerekir." dedi.

Vergi düzenlemesi paketine ilişkin soru üzerine de Elitaş, verginin tabana yayılması konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı düzenleme olduğunu, yarın grup başkanının vergi mevzuatıyla ilgili düzenlemeleri Meclis başkanlığına sunacağını, perşembe günü de Plan ve Bütçe Komisyonu'nun toplanacağını bildirdi.

Emeklilere zam

Elitaş, emeklilerin 2 bin lira zam beklentisine ilişkin bir soruya, "Onu da yarın grup başkanımızdan duyarsınız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bu konuyla ilgili çok ince bir çalışma gerçekleştirdi." yanıtını verdi.

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