Petrol fiyatları doların güçlenmesiyle geriledi

Cuma gününü 85,03 dolar seviyesinde tamamlayan brent petrolün varil fiyatı, saat 09.52 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,19 azalarak 84,87 dolar oldu. Fiyatlardaki düşüşte, ABD başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından ABD dolarının değer kazanması etkili oldu.

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Uluslararası piyasalarda Brent petrolü varil fiyatı, güçlenen ABD dolarının etkisiyle düşüş gösterdi. Bugün itibarıyla varil başına 84,87 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü 86,35 dolara kadar yükselen Brent petrolü, günü 85,03 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Ancak bugün yaşanan yüzde 0,19'luk düşüşle birlikte fiyatlar 84,87 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolü varili ise 80,86 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD dolarının değer kazanması etkili oldu. ABD başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından güçlenen dolar endeksi, petrolü dolar dışı para birimleriyle alıcılar için daha pahalı hale getirerek talebi azalttı ve fiyatların gerilemesine neden oldu.

Orta Doğu'da, İsrail ile Hamas arasında Gazze'deki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik görüşmelere ilişkin belirsizlik fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

Dün Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılmasının önüne engeller koyduğunu belirttiği ifade edilmişti.

İsrail ordusunun cumartesi günü Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda bulunan El-Ebyad Camisi'ni hedef alan saldırısında 18 kişi, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda da 90 kişi hayatını kaybetmişti.

Brent petrolde teknik olarak 85,93 ile 87,33 dolar aralığının direnç, 84,53 ile 83,13 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.