BIST 11.065
DOLAR 33,05
EURO 36,10
ALTIN 2.563,50
HABER /  GÜNCEL

Vergi paketi Meclis'e geliyor

Vergi paketi Meclis'e geliyor

Yeni vergi paketine ilişkin çalışmalar tamamlandı. Taslağın yarın TBMM'ye sunulması öngörülüyor.

Abone ol

Vergide adalet ve etkinliği artırmayı amaçlayan vergi paketi taslağına son şekli verildi.

Taslak çalışmaları Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, "Çok kazanandan çok, dar gelirliye yük getirmeyecek, kayıt dışılığı önleyecek, vergide etkinlik, adalet ve verimliliği sağlayacak düzenlemeler yapacağız." mesajı doğrultusunda yürütüldü.

Uzun süredir ilgili tüm kesimlerin görüş ve önerileri de alınarak hazırlanan taslağa son şekli verildi. Hükümetin ve partinin ilgili organlarında görüşülen taslağın yarın TBMM'ye sevk edilmesi ve bu hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi planlanıyor.

Pakette, "çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması" ilkesi doğrultusunda hükümler bulunurken, dar gelirlilere yük getirecek bir unsur ise yer almadı.

Taslakta, vergi adaletinin güçlendirilmesi, sermayeye yönelik vergi uygulamaları getirilmesi ve doğrudan vergilerin payının artırılması için düzenleme önerileri bulunuyor.

Vergi cezalarının artırılması ve istisnaların kaldırılması yönünde hükümler de yer alıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
FETÖ'nün tepe isimleri ABD'de lüks villalarıyla gündemde
FETÖ'nün tepe isimleri ABD'de lüks villalarıyla gündemde
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Rus uyruklu kişi Antalya'da yakalandı
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Rus uyruklu kişi Antalya'da yakalandı
Biden ve Netanyahu Beyaz Saray'da bir araya gelecek
Biden ve Netanyahu Beyaz Saray'da bir araya gelecek
Darbe girişimi davalarının ceza bilançosu
Darbe girişimi davalarının ceza bilançosu
CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı...
CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı...
Bodrum'da 20 düzensiz göçmen yakalandı!
Bodrum'da 20 düzensiz göçmen yakalandı!
Spor camiasından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları
Spor camiasından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları
Piyasalarda Trump etkisi! Dolar ve Euro'da rakamlara bakın
Piyasalarda Trump etkisi! Dolar ve Euro'da rakamlara bakın
Petrol zengini Kuveyt'e piyango vurdu tarihi rezerv keşfi
Petrol zengini Kuveyt'e piyango vurdu tarihi rezerv keşfi
ABD'de 4 kentten 15 Temmuz kararı: Resmen tanıdılar
ABD'de 4 kentten 15 Temmuz kararı: Resmen tanıdılar
Aliyev'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a '15 Temmuz' mektubu
Aliyev'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a '15 Temmuz' mektubu
Emine Erdoğan'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı
Emine Erdoğan'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı