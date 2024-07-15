Spor camiasından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları

Spor camiası 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Fenerbahçe'nin internet sitesinde yayımlanan mesajda 3 Temmuz sürecine dikkat çekilerek, "Camiamızın verdiği o eşsiz mücadelenin her geçen gün daha da anlam kazandığını, gerektiğinde aynı duruşu sergilemekten geri durmayacağımızı vurguluyoruz." denildi. Darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, devletin ve milletin birlik beraberliğiyle aşıldığının belirtildiği açıklamaya şöyle devam edildi: "Kadınıyla erkeğiyle, 7'den 70'e her bireyi ve kurumuyla devletimizin ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna destansı mücadele gösterenlere minnet ve şükranlarımızı sunuyor; vatanımız için canlarını ortaya koyan şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz. 15 Temmuz'da ülkemizi ele geçirmeye teşebbüs eden, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne saldıran, Cumhurbaşkanı'mızı ve ailesini hedef alan bu örgüt; geçmişte Türk futbolunu da hedefine almış, 3 Temmuz 2011'de kurduğu kumpas ile Fenerbahçe'mize saldırmıştır. Ancak pek çok kurum ve kişiye kurduğu kumpaslarda başarılı olan örgüt, sarı lacivert duvarı aşamamıştır. Kulübümüz, bu karanlık örgüte hiçbir değerini teslim etmemiş, bu kirli yapıyla başkanı, yöneticisi, sporcusu ve taraftarıyla birlikte topyekün mücadele ederek ülkemizde bu yapıya karşı isyanı ilk başlatan olmuştur. Bugün bu gerçeği bir kez daha hatırlatma gereği duyuyor; camiamızın verdiği o eşsiz mücadelenin her geçen gün daha da anlam kazandığını, gerektiğinde aynı duruşu sergilemekten geri durmayacağımızı vurguluyoruz."

Fenerbahçe'nin bazı güçlerin hedefinde olduğu aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde bir kez daha altını çizerek söylüyoruz ki; büyük Türkiye Cumhuriyeti, sahip olduğu asil değerlerle Atatürk'ün izinde ilelebet yaşayacak, FETÖ ve benzeri örgütlere hiçbir zaman teslim olmayacaktır. Bugün de, kendisine atılan iftiralar ve yapılan algı çalışmaları ile hala bazı güçlerin hedefinde olan Fenerbahçe, doğru bildiklerinden, ilkelerinden ve değerlerinden taviz vermeden mücadelesine devam edecektir. Dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçe'miz her zaman kıymetli vatanı ve milleti için var gücüyle çalışmaya, ay yıldızlı bayrağı dünyanın her yerinde gururla temsil etmeye devam edecektir. Bugün bu hain örgüt ve yapının kalıntılarının türlü mecra ve kurumlarda mevcudiyetini sürdürme gayretlerini ne yazık ki görüyor ve yaşıyoruz. Bu bağlamda Türk futbolu içinde var olma ve futbol üzerinden kaos yaratarak toplumu kutuplaştırma yönünde risk ve tehlikeleri taşıyan çaba ve eylemlere müdahale edilmemesini de büyük endişe ve üzüntü ile izliyoruz. Ülkemizi 15 Temmuz'a sürükleyen olayların yaşanmaması için aynı hataların içine düşülmemesini; FETÖ ve benzeri oluşumların, Türk futbolu başta olmak üzere tüm kurumlardan geri dönüşü olmayacak şekilde temizlenmesi gerekliliğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Şehitlerimizin anısına sonsuz saygıyla…"

Galatasaray

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda şu ifadeler kullanıldı: "Ülkemizin bütünlüğünü bölmeye yönelik hain darbe girişiminin 8. yılında demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Türk milletinin kendi geleceğini belirleme hakkını gasp etmeye çalışanların, karanlık emellerine asla ulaşamamalarını yürekten diliyoruz. Cumhuriyetimizin çağdaşlık ufku daima açık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü birlik beraberliğimizin güçlü temellerinden olsun."

Beşiktaş

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda şu ifadeler kullanıldı: "Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurucusu olduğu Cumhuriyetimizi, laik ve demokratik düzeni canları pahasına koruyarak destan yazan aziz milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutluyor, bu uğurda şehit düşen vatandaşlarımızı saygıyla rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

Trabzonspor

Bordo Mavili takımın sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verildi; ''15 Temmuz hain darbe girişimine karşı vatan müdafaası yolunda canını veren tüm şehitlerimizi Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde saygı ve minnetle anıyoruz''

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi

“15 Temmuz 2016'da ülkemizin bekasına, millî irademize ve demokrasiye kasteden hain darbecilere karşı asil milletimiz tek vücut olmuş, tarihe geçen birlik ve dayanışma örneği göstermiştir. Vatan sevgisinin, millî birlik ve beraberliğimizin sembolü olan bu kutsal mücadele dünyaya örnek olmuştur. Türk futbol ailesi olarak, sonsuza dek darbecilerin karşısında olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyor, terörü lanetliyoruz.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu

Hidayet Türkoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) internet sitesinde yer alan açıklamasında şunları kaydetti: "15 Temmuz, milletimizin tek yürek olarak hain darbecilere karşı yazdığı kahramanlık destanıdır. O gece, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, halkımız FETÖ'nün hain saldırısını kahramanca bir direnişle bertaraf etmiştir. Bu anlamlı günde, vatanı uğruna can veren şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve saygılarımı sunuyorum. Demokrasiye sahip çıkan milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun."

Türkiye Voleybol Federasyonu

“15 Temmuz, milletimizin demokrasiye olan inancını ve birlik ruhunu en güçlü şekilde gösterdiği gündür. Bu anlamlı günde, şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz.

Demokrasi ve milli iradeye olan inancımızı her zaman koruyacak, birlik ve beraberlik içinde güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz”

Hentbol federasyonu

Türkiye Hentbol Federasyonunun mesajında da "Milletimizin birliğine yönelik 15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişimini bir kez daha kınarken; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, saygı ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyoruz." denildi.

Tenis Federasyonu

Türkiye Tenis Federasyonunun mesajında ise "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, hain darbe girişimine karşı büyük bir kahramanlık göstererek demokrasi destanı yazan milletimize şükranlarımızı sunuyor, aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Güreş, halter, dağcılık, tekvando, judo, okçuluk, boks, cimnastik, hokey, eskrim, kano, kürek, yelken, atıcılık federasyonları da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.