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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 15 Temmuz mesajı dijital gösterim ekranında yayınlandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 15 Temmuz mesajı dijital gösterim ekranında yayınlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndaki dijital gösterim ekranında yayınlandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tebrik ediyorum." şeklindeki mesajı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı binasındaki dijital ekranında gösterildi.

Ekranda, "Milletin Zaferi" başlığıyla, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişiminde şehit düşen vatandaşların fotoğrafları ile direnişe dair görsellere de yer verildi.

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