BIST 11.065
DOLAR 33,07
EURO 36,04
ALTIN 2.554,45
HABER /  GÜNCEL

Bahçeli'den 15 Temmuz mesajı: İman ve iradeyle direniş ve dik duruş mefkuresidir

Bahçeli'den 15 Temmuz mesajı: İman ve iradeyle direniş ve dik duruş mefkuresidir

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin sosyal medya hesabından yayımladığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı yayınladı.

Abone ol

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "15 Temmuz, milli kahramanlığın dış bağlantılı ihanet ve işgal girişimine iman ve iradeyle direniş ve dik duruş mefkuresidir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin sosyal medya hesabından yayımladığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında, şunları kaydetti:

"15 Temmuz, millî kahramanlığın dış bağlantılı ihanet ve işgal girişimine iman ve iradeyle direniş ve dik duruş mefkuresidir. 15 Temmuz şehitlerimize ve bilcümle bütün şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü münasebetiyle Türkiye aleyhine karanlık senaryo hazırlığı içinde olanlara sadece felaket günlerinde Türk milletinin hangi fedakârlıkları göze alacağını idrak etmelerini ikazen tavsiye ediyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Savcı ve mahkeme arasında kriz! Dilan Polat iddianamesinde 4 maddelik sert gerekçe...
Savcı ve mahkeme arasında kriz! Dilan Polat iddianamesinde 4 maddelik sert gerekçe...
FBI, Trump'a yönelik suikasti potansiyel iç terörizm olarak değerlendiriliyor
FBI, Trump'a yönelik suikasti potansiyel iç terörizm olarak değerlendiriliyor
Aydın'da içme suyu hattı kazı çalışmasında göçük: 3 kişi hayatını kaybetti
Aydın'da içme suyu hattı kazı çalışmasında göçük: 3 kişi hayatını kaybetti
Erdoğan ABD'ye kaçacak iddiası! Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal'dan çarpıcı 15 Temmuz yazısı
Erdoğan ABD'ye kaçacak iddiası! Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal'dan çarpıcı 15 Temmuz yazısı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Milyonlarca emeklinin gözü Erdoğan'da olacak, zam açıklanacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Milyonlarca emeklinin gözü Erdoğan'da olacak, zam açıklanacak
2024 Kupa Amerika'da şampiyon Arjantin oldu
2024 Kupa Amerika'da şampiyon Arjantin oldu
FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti o gece neler oldu?
FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti o gece neler oldu?
İYİ Parti'de yeni istifalar olabilir mi? Kampa katılmayan isimler dikkat çekti
İYİ Parti'de yeni istifalar olabilir mi? Kampa katılmayan isimler dikkat çekti
Eski Fas Başbakanı İsrail'in Gazze'de ateşkesi ağırdan almasının 2 nedenini açıkladı
Eski Fas Başbakanı İsrail'in Gazze'de ateşkesi ağırdan almasının 2 nedenini açıkladı
Trump'a suikast girişimi sonrası ABD Başkanı Biden ulusa seslendi
Trump'a suikast girişimi sonrası ABD Başkanı Biden ulusa seslendi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan '15 Temmuz' mesajı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan '15 Temmuz' mesajı
Netanyahu ölüm tehditleri aldığını söyledi
Netanyahu ölüm tehditleri aldığını söyledi