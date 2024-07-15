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İYİ Parti'de yeni istifalar olabilir mi? Kampa katılmayan isimler dikkat çekti

İYİ Parti'de yeni istifalar olabilir mi? Kampa katılmayan isimler dikkat çekti

İstifalarla sarsılan İYİ Parti'nin Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği özeleştiri kampı sona erdi. Kampa, İYİ Parti’den istifa edecekleri iddia edilen milletvekilleri Ahmet Ersagun Yücel ve Ünal Karaman ile Akşener’e yakınlığıyla bilinen Burak Akburak katılmadı.

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İYİ Parti, Müsavat Dervişoğlu’nun genel başkanlığı dönemindeki ilk geniş kapsamlı değerlendirme toplantısını 13-14 Temmuz’da Afyonkarahisar’da gerçekleştirdi.

31 Mart yerel seçimlerindeki ağır yenilginin ardından, istifalar ve iç tartışmalarla sarsılan İYİ Parti’nin, hafta sonu Afyonkarahisar’da milletvekilleri, Genel İdare Kurulu üyeleri ve Merkez Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen kampında, “Nerede hata yaptık?” ve “Bundan sonra nasıl yol yürümeliyiz?” sorularına yanıt arandı.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın, İYİ Parti kampından kulis aktardı. 

Partinin kurucu genel Başkan Meral Akşener’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaretinin eleştirildiği kampta, “AKP karşıtı, muhalif” duruşun sürdürülmesi konusunda ortaklaşıldı.

Yeni istifalar olabilir mi?

Parti yöneticilerinden yurt dışında olan Ayyüce Türkeş, evlilik hazırlığı yapan Ümit Özlale ve rahatsızlığı nedeniyle de İstanbul Milletvekili Özdemir, kampa katılamadı. Meral Akşener’e yakın isimlerden İstanbul Milletvekili mazeret bildirmeden kampa katılmayan tek isim oldu.

Ancak gözler, partiden istifa edeceği iddiaları kulislerde konuşulan İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel ve Konya Milletvekili Ünal Karaman’daydı. İki isim de kampa katılmadı. Parti yöneticilerinin verdiği bilgiye göre kampa gelmek üzere yola çıktığını bildiren Yücel, bir yakının rahatsızlanması üzerine yoldan geri döndü. Karaman da yine ailevi bir mazereti nedeniyle toplantıya katılmayacağını iletti.

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