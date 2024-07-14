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EURO 2024'te şampiyon İspanya!

EURO 2024'te şampiyon İspanya!

İspanya ve İngiltere arasında oynanan heyecan dolu EURO 2024 finalinde İspanya, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılarak Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

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Heyecan dolu turnuvada heyecan sona erdi. Dev finalde İspanya ile İngiltere karşı karşıya geldi. İspanya sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.

EURO 2024'te dev finalde İspanya ile İngiltere kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 47. dakikasında İspanya'dan Williams gol perdesini açan isim oldu.

Karşılaşmada ilk yarı bu golle İspanya'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Dakikalar 73'ü gösterdiğinde Palmer skoru 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın 86. dakikasında İspanya'dan Oyarzabal skoru 2-1'e getiren golü kaydetti ve ülkesinin Avrupa şampiyonu olmasını sağladı.

İngilizler kupayı hiç kazanamadı!

İspanyollar bu kupayı 4. kez kazanırken, İngilizler yine hüsran yaşadı. Futbol ülkesi olarak bilinen İngiltere, bu kupayı hiç kazanamadı.

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