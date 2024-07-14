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Bakan Uraloğlu'ndan TÜRKSAT 6A uydusu için üçüncü ateşleme açıklaması

Bakan Uraloğlu'ndan TÜRKSAT 6A uydusu için üçüncü ateşleme açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TÜRKSAT 6A'nın üçüncü ateşleme aşamasının 7 dakika süren başarılı bir süreçle tamamlandığını ve uydunun yörüngesine doğru ilerlemeye devam ettiğini duyurdu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk yerli ve millî uydumuz TÜRKSAT 6A'nın ateşleme aşamaları başarıyla gerçekleşmeye devam ediyor. Bugün 7 dakika süren 3. ateşleme sürecini de olumlu sonuçlandırdık. TÜRKSAT 6A, tarihî yolculuğunu ve yörüngesine ilerleyişini sürdürüyor" dedi.

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