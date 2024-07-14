Trump'a suikast girişimi için dünyadan peş peşe mesajlar

ABD eski Başkanı ve başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya'daki mitinginde silahlı saldırıya uğrayıp hafif yaralandı. Suikast sonrası dünya liderleri peş peşe mesajlar paylaştı.

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Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'da bir mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı.

Sağ kulağından yaralanan Trump'ın, sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Olayda, saldırgan öldürülürken, mitinge katılanlardan 1 kişi de hayatını kaybetmişti.

Dünyadan peş peşe tepkiler

ÇİN

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında düzenlenen suikast girişimine ilişkin üzüntüsünü ifade ettiği bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin açıklama yaptı.

Eski ABD Başkanı Trump'a, Pensilvanya'daki seçim mitingi sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gelişmeleri takip ettiklerini belirten Sözcü, Çin Devlet Başkanı Şi'nin, Trump için üzüntüsünü ifade ettiğini belirtti.

RUSYA

Dünyanın dört bir yanında liderler saldırıyı kınayan açıklamalar yayımlarken, Rusya savaşta olduğu Ukrayna'nın en büyük destekçisi ABD'ye iğneleyici bir gönderme yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'de başkan ve başkan adaylarına yönelik suikast girişimlerinin ülkenin iç siyasi yaşamında "gelenek" olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, yaşanan silahlı saldırının ardından ABD'nin "nefreti kışkırtma" politikalarını gözden geçirmesi gerektiğini söyledi. ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı yardımlara değinen Zaharova, bu fonların saldırıları körüklemek için kullanıldığını iddia etti. Zaharova, "Belki de bu parayı Amerikan polisini ve ABD'de de kanun ile düzeni sağlaması gereken diğer hizmetleri finanse etmek için kullanmak daha iyi olurdu" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, ülkede başkan, başkan adaylarına, tanınmış kişilere ve siyasi şahsiyetlere yönelik suikast girişimlerinin ABD'nin iç siyasi yaşamının acı verici tezahürleri olduğunu belirttiğini kaydeden Zaharova, "Ama onun tam söylemediklerini söylemek isterim. Biden bunun yalnızca ABD iç siyasi yaşamının acı verici bir tezahürü olmadığını, aynı zamanda bir 'gelenek' olduğunu da söylemeliydi." ifadelerini kullandı.

Kremlin'den açıklama!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eski ABD Başkanı Donald Trump’a yapılan suikast girişimini Rusya’nın şiddetle kınadığını bildirdi.

Peskov, Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

ABD’nin siyasi sisteminde tarihte defalarca siyasi mücadele esnasında ülke içinde şiddet örneklerinin görüldüğünü belirten Peskov, ABD başkanlarının defalarca yaralandığını, hatta öldürüldüğünü anımsattı.

Peskov, ABD’de mevcut yönetimin çalışma tarzının, başta dünya meseleleri olmak üzere tüm sorunları güç ile çözme yönünde olduğunu savunarak, "Hiç kimse uzlaşma aramaya çalışmıyor. Buna ekonomik baskı, ABD yönetiminin çok sevdiği bu yaptırımlar, siyasi baskı veya doğrudan güç kullanımı, askeri güç de dahildir." ifadelerini kullandı.

Trump’a yapılan suikast girişimine işaret eden Peskov, şiddettin artık ülkenin içine aktarıldığını vurguladı.

Başkan adayı Trump'ı ortadan kaldırma girişiminin mevcut yönetim tarafından organize edildiğini kesinlikle düşünmedikleri ve buna inanmadıklarının altını çizen Peskov, ancak halihazırdaki yönetimin siyasi mücadele sırasında yarattığı atmosferin ve aday Trump'ın etrafındaki atmosferin bunu kışkırttığını ifade etti.

Peskov, “Aday Trump'ı siyasi arenadan uzaklaştırmak için önce yasal araçları, mahkemeleri, savcıları kullanarak, siyasi olarak itibarsızlaştırmaya ve taviz vermeye yönelik sayısız girişimden sonra Trump'ın hayatının tehlikede olduğu, tüm dışardan gözlemleyenler için açıktı.” diye konuştu.

Amerikan yönetiminin "isteyerek veya bilmeyerek çalışma yöntemlerini iç politikaya aktardığını" savunan Peskov, iç arenada da zorlayıcı karar verme tarzının ortaya çıktığını dile getirdi.

Sözcü Peskov, Trump’a yönelik suikast girişimiyle ilgili, "Rusya her zaman siyasi mücadele sırasında şiddetin her türlü tezahürünü kınadı ve biz de şiddetle kınıyoruz. Bu saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diliyoruz." dedi.

JAPONYA

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ABD'deki seçim kampanyası sırasında eski Başkan Donald Trump'ın saldırıya uğraması sonrası "demokrasiye meydan okuyan şiddete karşı durma" çağrısı yaptı.

Başbakan Kişida, sosyal medya hesabı X üzerinden yayımladığı mesajında, "Demokrasiye meydan okuyan her türlü şiddete karşı kararlı bir şekilde durmalıyız. Eski Başkan Trump'ın hızlı bir şekilde iyileşmesi için dua ediyorum" dedi.

İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Sekreter Vekili ve eski Savunma Bakanı Inada Tomomi ise açıklamasında, siyasetçilere yönelik protesto ve muhalefetin "daha radikal hale geldiğini hissettiğini" söyledi.

Japonya'da Temmuz 2022'de eski Başbakan Abe Şinzo'nun da seçim kampanyasında suikasta kurban gitmesini anımsatan Inada, "Söylem alanı radikalleşti. 'Ne istersen yapabileceğin' bir vaziyet oluşması durumunda seçimlerin adaleti ve güvenliği tehlikeye girecek. Böyle olursa demokrasinin kendisi korunamaz." ifadesini kullandı.

İNGİLTERE

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, “Başkan Trump'ın mitingindeki şok edici sahneler karşısında dehşete düştüm. Kendisine ve ailesine en iyi dileklerimizi iletiyoruz." dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer de sosyal medya hesabından saldırıya tepki gösterdi. Starmer paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Başkan Trump'ın mitingindeki şok edici sahneler karşısında dehşete düştüm ve kendisine ve ailesine en iyi dileklerimizi iletiyoruz.

Siyasi şiddetin hiçbir türünün toplumlarımızda yeri yoktur ve düşüncelerim bu saldırının tüm kurbanlarıyla birliktedir.”

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy de “Birleşik Krallık hükümeti her türlü siyasi şiddeti en güçlü şekilde kınamaktadır. Pensilvanya'daki şok edici gelişmeleri izlerken, düşüncelerimiz ve en iyi dileklerimiz Başkan Trump'ın yanı sıra tüm kurbanlar ve aileleriyle birliktedir.” dedi.

FRANSA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Düşüncelerim, bir suikast girişiminin kurbanı olan ve kendisine acil şifalar dilediğim Başkan Donald Trump ile birlikte. Bir aktivist hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi de yaralandı. Bu demokrasilerimiz için bir trajedidir. Fransa, Amerikan halkının şokunu ve öfkesini paylaşmaktadır” dedi.

MACARİSTAN

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, mesaj yayımlayan ilk liderlerden oldu. Orban açıklamasında, “Bu karanlık saatlerde düşüncelerim ve dualarım Başkan Donald Trump ile birlikte” dedi.

AVUSTURYA

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, “Donald Trump'ın Pennsylvania'daki mitinginde uğradığı suikast girişimi karşısında dehşete düştüm ve kendisine acil şifalar diliyorum. Siyasi şiddetin toplumumuzda yeri yoktur. Düşüncelerim bu saldırının tüm kurbanlarıyla birlikte” ifadelerini kullanırken, İrlanda Başbakanı Simon Harris, “Dün gece Pennsylvania'da gördüklerimiz ürkütücü ve yanlıştı. Eski Başkan Trump'ın güvende olması ve suikast girişiminden sağ kurtulması sevindiricidir. Kalplerimiz öldürülen ve ağır yaralanan masum izleyicilerle birlikte. Siyasi şiddetin yeri olamaz” dedi.

HOLLANDA

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, saldırıyı gördüğünde şoka uğradığını belirterek, “Eski başkan ve mevcut başkan adayı Donald Trump'a yapılan saldırı karşısında şok olduk. Yaralarının hafif olması sevindiricidir. Kendisine acil şifalar diliyor, kendisine ve ailesine en iyi dileklerimi gönderiyorum. Düşüncelerim bu saldırıdan etkilenen herkesle birlikte. Siyasi şiddet tamamen kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

ALMANYA

Almanya Başbakan Olaf Scholz, saldırıyı ‘alçakça’ olarak nitelendirerek, “ABD başkan adayı Donald Trump'a yapılan saldırı alçakçadır. Kendisine acil şifalar diliyorum. Düşüncelerim aynı zamanda saldırıdan etkilenen insanlarla birlikte. Bu tür şiddet eylemleri demokrasiyi tehdit etmektedir” dedi.

YUNANİSTAN

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, “Eski Başkan Trump'a yönelik saldırı karşısında dehşete düştük. Demokratik toplumlarımızda siyasi şiddet kabul edilemez. Kendisine tam ve hızlı bir iyileşme diliyoruz. Ayrıca saldırıda hayatını kaybeden ya da yaralanan görgü tanıklarının ailelerine de en içten taziyelerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verdi.

UKRAYNA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD’nin bu olaydan daha güçlü çıkmasını dilediğini belirterek, “Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Pennsylvania'daki mitinginde vurulduğunu öğrendiğimde dehşete kapıldım. Bu tür bir şiddetin hiçbir haklı gerekçesi ve dünyanın hiçbir yerinde yeri yoktur. Şiddet asla galip gelmemelidir. Donald Trump'ın şu anda güvende olduğunu öğrendiğim için rahatladım ve kendisine acil şifalar diliyorum. Bu saldırının kurbanı olan miting katılımcısının yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu olay karşısında dehşete düşen herkese güç dileklerimi iletiyorum. Amerika'nın bu olaydan daha güçlü çıkmasını diliyorum” dedi.

NATO

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Trump’a yönelik saldırıyı kınadığını belirterek, “Eski Başkan Trump'a yönelik suikast girişimi karşısında şok oldum. Kendisine acil şifalar diliyorum ve düşüncelerim saldırıdan etkilenenlerle birlikte. Bu saldırıyı kınıyorum. Siyasi şiddetin demokrasilerimizde yeri yoktur. NATO Müttefikleri özgürlüğümüzü ve değerlerimizi savunmak için bir arada durmaktadır” dedi.

AVRUPA BİRLİĞİ

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, X hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın uğradığı saldırı karşısında şoke olduğunu ifade etti.

"Siyasi temsilcilere yönelik kabul edilemez şiddet eylemlerine bir kez daha tanık olunduğunu" kaydeden Borrell, Trump'a yönelik suikast girişimini "şiddetle kınadığını" belirtti.