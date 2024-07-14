ABD başkan adayı Donald Trump'a silahlı saldırı

ABD başkan adayı Donald Trump'ın Pensilvanya eyaletindeki mitinginde ateş açıldı. Trump açılan ateş sonucu yaralanırken koruma ekibi tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

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ABD Başkan adayı ve eski Başkanı Donald Trump'ın Pensilvanya Eyaleti'ndeki mitingine silahlı saldırı düzenlendi.

Trump'ın mitingine silahlı saldırı

Mitingde ateş açıldığı sırada konuşmasını yapan Trump kürsüden indirilerek korumalar eşliğinde araçla alandan uzaklaştırıldı.

Saldırıya uğrayan Trump yaralandı

Trump'ın sağ kulağının kanlar içerisinde kaldığı görülürken, Trump'ı korumalar kürsüden indirdi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Trump'ın Pensilvanya'daki mitinginde silahlı saldırı uğramasıyla ilgili brifing aldığını söyledi.

Gizli Servis ise koruyucu önlemlerin uygulandığını ve eski başkanın güvende olduğunu açıkladı.

Açıklamada, "Bu şu anda aktif bir Gizli Servis soruşturmasıdır ve daha fazla bilgi mevcut olduğunda açıklanacaktır" denildi.