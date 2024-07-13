İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl? Oğlundan açıklama geldi

Kalp damarında tıkanıklık tespit edilen İbrahim Tatlıses'e anjiyo yapıldı, daha sonra 2,5 saat süren operasyonla kalp kapakçığı değiştirildi. Hülya Avşar, hastane çıkışı Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses'le birlikte açıklamalarda bulundu.

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Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda önceki gün konser veren İbrahim Tatlıses, ciddi bir ameliyat geçireceğini açıklayarak, helallik istemişti: Kalp kapakçığım değişecek. Hakkınızı helal edin, dualarınızı eksik etmeyin.

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

Ünlü sanatçı, dün sabah Ayazağa Liv Hospital Hastanesi'nde operasyon geçirdi. Tıkalı olan iki damarı da açılan Tatlıses, yoğun bakımdan çıkıp, normal odaya alındı.

"İÇİNDEN GELİYOR SÖYLÜYOR"

Hülya Avşar, kalp ameliyatı olan İbrahim Tatlıses'i ziyarete geldi. Ahmet Tatlıses ile birlikte hastane çıkışında soruları yanıtlayan ünlü şarkıcı, "İbrahim Bey sağ olsun sürekli güzel şeyler söylüyor ama ben utanıyorum vallahi. Kendi aramızda olan şeyler çünkü bunlar. İçinden geliyor söylüyor demek ki sağ olsun. Görüntülü aradı beni İbrahim Bey ameliyat sonrasında. Bomba gibiydi, çok iyiydi" dedi.

"AİLE İÇİNDE KÜSLÜK OLMAZ"

Yakın arkadaşının, karşılıklı mahkemelik olduğu büyük oğlu Ahmet Tatlıses ile barışmasını değerlendiren Avşar, "Çok sevindim, ben de sosyal medyada gördüm. Harika bir haber. Aile içinde küslük olmaması lazım. Aile dediğiniz de budur" şeklinde konuştu.

"ÇOK ŞÜKÜR"

Ahmet Tatlıses ise babası İbrahim Tatlıses ile aralarındaki buzların erimesi hakkında, "Çok şükür, bugün yarın çıkarız hastaneden inşallah" açıklamasını yaptı.