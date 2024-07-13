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Eski İsrail Başbakanı: Netanyahu tutuklanacak, İsrail yargılanacak

Eski İsrail Başbakanı: Netanyahu tutuklanacak, İsrail yargılanacak

Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı işlenen suçlardan dolayı başta Netanyahu olmak üzere İsrailli yetkililer hakkında çıkabilecek tutuklama kararlarının sonunda İsrail devletinin "yargılanacağını" belirtti

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Olmert, Haaretz gazetesinde dün yayımlanan yazısında, İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı işlediği suçlar ve uluslararası mahkemelerin verebileceği olası cezaların Tel Aviv için ne anlama geldiğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"SONUNDA YARGILANACAK OLAN İSRAİL DEVLETİ OLACAK"

Başbakan Binyamin Netanyahu da dahil olmak üzere pek çok İsrailli yetkili hakkında “tutuklama kararı” çıkartılacağını öngördüğünü belirten Olmert, "Ancak sonunda yargılanacak olan İsrail devleti olacak." dedi.

"HAKKINIZDA TUTUKLAMA KARARI ÇIKARILACAĞI GÜN YAKLAŞIYOR"

Olmert, "İsrail'in, hükümet desteğiyle, Batı Şeria’da her gün işlediği ve sizin (Netanyahu) de kasıtlı olarak göz yumduğunuz suçlardan dolayı hakkınızda tutuklama kararı çıkarılacağı gün yaklaşıyor." ifadesini kullandı.

"NETANYAHU VE ORDU KOMUTANLARI TÜM BU SUÇLARDAN HABERDAR"

"Arap düşmanı İsrail vatandaşlarının" Batı Şeria’da her gün Filistinlileri evlerinden, topraklarından kovmak niyetiyle suç işlediğini belirten Olmert, Netanyahu ve ordu komutanlarının bütün bu gelişmelerden haberdar olduğunu vurguladı.

"İSRAİL'E CİDDİ VE ACI VERİCİ YAPTIRIMLAR UYGULANACAK"

Batı Şeria'da işlenen suçlara ilişkin Netanyahu ve hükümet üyelerine uyarılarda bulunan Olmert, söz konusu suçlara sessiz kalmaya devam edildiği takdirde "İsrail'e ciddi ve acı verici yaptırımlar uygulanacak ve iyi bir savunmamız olmayacak." dedi.

"SİZİ SAVUNABİLECEK TEK BİR KİŞİ BİLE BULUNAMAYACAK”

Olmert, konuştuğu bir kaç ordu yetkilisinin dahi Batı Şeria’da yapılanlardan utandığını vurgulayarak, “Sayın Başbakan, bu suçlamalar size yöneltildiğinde, aramızda veya bizi destekleyen uluslararası arenada sizi savunabilecek vicdan sahibi tek bir kişi bile bulunamayacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Eski Başbakan Olmert, masum insanlara saldıran, yağmalayan, yok eden, yakan ve öldüren yasa dışı yerleşimcilere ilişkin raporlardan herkesin haberdar olduğunu da belirtti.

Söz konusu suçları işleyen İsraillilerden çok azının cezalandırıldığını vurgulayan Olmert, “(Ulusal Güvenlik Bakanı) Ben-Gvir'in polis memurları tarafından yere atılan, dövülen ve aşağılanan protestocuların sayısından kesinlikle daha az” olduğunu vurguladı.

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