Beşiktaş Immobile transferinin detaylarını açıkladı

Beşiktaş Kulübü, İtalyan futbolcu Ciro Immobile ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Beşiktaş, İtalyan futbolcu Ciro Immobile'yi kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İtalya temsilcisi Lazio'dan transfer edilen 34 yaşındaki santrforla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ciro Immobile'ye sezon başına 6 milyon avro ödeneceği aktarıldı.

Açıklamada, " Profesyonel futbolcu Ciro Immobile transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşılmış olup, oyuncuya her sezon için net 6.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir." ifadeleri yer aldı.

Immobile, vatandaşları Federico Giunti (2003-2004) ve Matteo Ferrari'nin (2009-2011) ardından Beşiktaş'ta forma giyecek üçüncü İtalyan futbolcu olacak.