Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama: Irak'ın kuzeyinde çok yakında kilidi kapatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya karşı devam eden operasyonlara değinerek, "Kuzey Irak'taki Pençe Harekat Bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kurmay Subay Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında kurduğumuz Milli Savunma Üniversitemiz, kuruluş misyonunu büyük bir başarıyla yerine getiriyor." dedi.

"Düpedüz soykırımdır"

Erdoğan, "7 Ekim'den beri Gazze'de yaşananlar savaş değildir. Gazze'de şahit olduğumuz, düpedüz soykırımdır. Arzumuz, kısa sürede ateşkes ilan edilerek Gazze halkının bir nebze de olsa rahat nefes almasıdır." dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail, güvenliğini daha çok toprak işgal etmekle aradıkça Türkiye dahil bölgemizdeki hiçbir ülke, kendini yüzde 100 güvende hissedemez." dedi.

Pençe-kilit operasyonları

Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlara dikkat çeken Erdoğan, "Hudutlarımız içinde bölücü örgüt artık eylem yapamaz hale geldi. Irak ve Suriye sahasında ise örgüt iyice kapana sıkışmış durumda. Kuzey Irak'taki Pençe Harekat Bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz. Ülkemize tehdit oluşturacak hiçbir yapıya izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

FETÖ ile mücadele

Erdoğan, "15 Temmuz'da silahlı kuvvetlerde görev yapan 32 bin 189 subayın 10 bin 468'i, yani yüzde 33'ü ordumuzdan atıldı. Başta güvenlik birimlerimiz olmak üzere FETÖ'nün 40 yıldır gizlice sızdığı kurumlarımızı büyük ölçüde örgüt mensuplarından arındırdık. 1886 kurmay subayın 1524'ü yani yüzde 81'i FETÖ'den ihraç edildi." dedi.

Erdoğan, "Hudutlarımız içinde bölücü örgüt artık eylem yapamaz hale geldi. Irak ve Suriye sahasında ise örgüt iyice kapana sıkışmış durumda." dedi.

Erdoğan, "İsrail hükümeti üzerinde daha fazla baskı kurulması gerektiğini NATO Zirvesi'nde muhataplarımıza çok net biçimde ifade ettik." dedi.