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israil savaş uçakları sivilleri bombaladı en az 71 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
israil savaş uçakları sivilleri bombaladı en az 71 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırıda en az 71 kişi hayatını kaybetti.

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Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Han Yunus kentinin batısındaki yerinden edilmiş binlerce kişinin yaşadığı El-Mevasi bölgesine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "İşgalcilerin Han Yunus kentinin Mevasi bölgesindeki vatandaşlara ve yerinden edilmiş kişilere yönelik gerçekleştirdiği katliamda 71 kişi şehit oldu ve 289 kişi yaralandı. Yaralılar arasında durumu ağır olanlar bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail savaş uçakları, Han Yunus kentinin batısında yerinden edilmiş binlerce kişinin yaşadığı El-Mevasi bölgesine hava saldırıları düzenlemiş, bombardımanda en az 50 Filistinli ölmüş onlarcası da yaralanmıştı.

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