Bakan Yılmaz Tunç'tan Kerem Kınık'ın kızının ölümlü kazasıyla ilgili açıklama

Bakan Yılmaz Tunç, eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızının karıştığı kazaya ilişkin bir açıklamada bulundu. Bakan Tunç, "Dosyanın içeriğinde bir hata varsa mutlaka bu itiraz yoluyla düzeltilir." dedi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Tunç, Balıkesir'de motokuryelik yapan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın öldürülmesi davasında verilen karara yönelik soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Balıkesir'deki cinayet hunharca işlenmiş bir cinayet, hepimizi derinden yaralayan bir cinayet. Temennimiz bu tür suçların olmaması ülkemizde. Tabii suçu işlediği zaman da gerekli cezaya çarptırılması lazım. Bağımsız ve tarafsız yargımız gerekli cezayı verdi. Tabii 18 yaşından küçük olması nedeniyle 24 yıl ceza vermek durumunda kaldı. Azmettiricinin beraat etmesiyle ilgili bir karar söz konusu oldu. Cumhuriyet Başsavcısı da bu açıdan mütalaaya aykırı karar verildiği için temyiz etti. Bağımsız ve tarafsız yargı süreci içerisinde devam edecek. İstinaf incelemesi var, Yargıtay incelemesi var. Dolayısıyla yargının kararını bu konuda beklememiz gerekiyor."

"Dosyanın içeriğinde bir hata varsa mutlaka itiraz yoluyla düzeltilir"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızının karıştığı kaza vardı, ölümle sonuçlanan kaza. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, dosyayla ilgili size gelen bir bilgi var mı?" sorusu üzerine de "Dosyayla ilgili benim bu konuda henüz bir bilgim yok. Ama şuna bakalım, eğer dosyanın içeriğinde bir hata varsa mutlaka bu itiraz yoluyla düzeltilir. Bu konuda dosyayla ilgili, yargının vereceği kararla ilgili bizim şu anda buradan bir yorum yapmamız doğru olmaz ama hatalı bir işlem varsa da bu itiraz yoluyla düzeltilebilecek bir durumdur." dedi.