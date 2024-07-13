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Sağanak sırasında elektrik akımına kapıldılar! Yeni gelişme, görgü tanığı bakın ne dedi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sağanak sırasında elektrik akımına kapıldılar! Yeni gelişme, görgü tanığı bakın ne dedi

 İzmir'de dün sağanak sırasında Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin bilirkişi atandı.

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Kentte dün sağanak sırasında İnanç Öktemay (44) ve Özge Ceren Deniz'in (23) elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesinin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Başsavcılık tarafından görevlendirilen bilirkişi de çalışmalarına başladı.

Cumhuriyet savcısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile elektrik firması yetkilileri olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor.

Elektrik kaçağının olduğu yerdeki yağmur suyu tahliye hattını sağlayan 3 mazgal kapağı ekipler tarafından açıldı. Yetkililer, bölgeye elektrik vererek kaçağın kaynağını tespit etmeye çalışacak.

Ayrıca olayın olduğu bölgeye araç giriş çıkışına izin verilmiyor.

 Görgü tanığı olayı anlattı

Görgü tanıklarından Sevda Çelik, 5 yıldır olayın olduğu sokakta çalıştığını söyledi. Çelik, olayı anlatırken şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam üzeri direkten patlama sesi geldi. 3-4 dakika sonra elektrik suya karıştı sanırım. Bir adamın sesini duyduk. Olay yerine gittiğimde yerde 2 kişi yatıyordu. 10-15 dakika civarı suda yattılar. Sonra halatla çekmeye çalıştılar. Adamı kendine getirmeye çalıştılar. Adam kendine geldikten sonra hastaneye götürdüler. Sonra kadına masaj yaptılar."

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