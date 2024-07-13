Pele'nin rekoru Lamine Yamal'a geçecek

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) finalinde yarın İngiltere ile karşılaşacak İspanya'da genç yıldız Lamine Yamal, Berlin'deki mücadeleyle yeni bir rekor daha kıracak.

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Final maçına 17. doğum gününden 1 gün sonra çıkacak Yamal, şampiyona tarihinde en genç final oynayan futbolcu olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor.

13 Temmuz 2007 doğumlu Yamal, yarın İngiltere'ye karşı forma giymesi halinde, EURO 2016 finalinde Fransa'ya karşı Portekiz formasıyla 18 yaş 328 günlük iken sahaya çıkan Renato Sanchez'e ait rekoru kıracak.

Pele'nin rekoru da Yamal'a geçecek

Lamine Yamal, yarınki maçta forma giymesi halinde futbolun uluslararası en büyük iki organizasyonu olan Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası da dahil olmak üzere finallerde forma giyen en genç oyuncu ünvanına sahip olacak.

Dünya Kupası finalinde en genç forma giyen oyuncu rekoru, Brezilyalı efsane futbolcu Pele'ye ait.

Pele, 1958 Dünya Kupası finalinde, 17 yaş 249 günlük iken İsveç'e karşı forma giydi. Brezilya'nın ilk Dünya Kupası'nı kazandığı final maçında Pele 2 kez fileleri havalandırdı ve takımının 5-2'lik galibiyetinde büyük rol oynadı.

Yamal'ın rekorları

İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal, EURO 2024'te daha önce de rekorlar kırdı.

Şampiyonada B Grubu'nda mücadele eden İspanya'nın, Hırvatistan karşılaşmasında sahaya çıkan Yamal, turnuva tarihinin en genç forma giyen oyuncusu rekorunun (16 yaş 338 gün) sahibi oldu. Daha önce 17 yaş 246 günlükken EURO 2020'de forma giyen Polonyalı Kacper Kozlowski, rekoru elinde bulunduruyordu.

Yamal aynı zamanda, EURO 2024 yarı finalinde de Fransa'ya attığı şık golle turnuva tarihinin en genç gol atan oyuncu rekorunu da (16 yaş 362 gün) ele geçirdi. Yamal ayrıca bu karşılaşmada maçın oyuncusu ödülünün de sahibi oldu. Yamal'dan önce Avrupa Şampiyonası'nda gol atan en genç oyuncu rekoru İsviçreli Johan Vonlanthen'e (18 yıl, 141 gün) aitti. Vonlanthen, EURO 2004'te Fransa maçında attığı golle rekoru ele geçirmişti.

İspanyol futbolcu, Avrupa Şampiyonası eleme gruplarında da 16 yaş 57 günlük iken Gürcistan'a attığı golle, eleme aşamalarında en genç gol atan oyuncu olmuştu.

EURO 2024'te asistlerde de zirvede

Lamine Yamal, EURO 2024'te asist krallığında da zirvede yer alıyor.

İspanya'nın attığı 13 gole 3 asist ve 1 gollük katkı yapan Yamal, turnuvada en fazla asist yapan oyuncu sıralamasında ilk basamakta bulunuyor.

Bu sıralamada Yamal'ın ardından, aralarında Arda Güler'in de bulunduğu 2'şer asist yapan 13 isim geliyor.

Kramponunda Fas ve Ekvator Ginesi bayrakları

Lamine Yamal, Faslı bir baba ve Ekvator Ginesi'nden bir annenin çocuğu olarak Barselona kentinin kuzeyindeki işçi mahallerinden Rocafonda'da doğdu.

Yamal, anne ve babasının kökenlerini kramponunda yaşatıyor. Genç yıldızın Avrupa Şampiyonası'nda giydiği kramponların üzerinde Fas ve Ekvator Ginesi'nin bayrakları işlenmiş olarak bulunuyor.