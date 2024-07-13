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Ancelotti'den Arda Güler'e yeni görev

Ancelotti'den Arda Güler'e yeni görev

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in milli takımdaki başarısının ardından yıldız futbolcuya takımdan ayrılan Toni Kroos'un görevi olan kornerleri kullanma görevi verdi.

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İspanyol medyasından Defanca Central'de yer alan habere göre; Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'e yeni bir görev verdi.

19 yaşındaki futbolcunun A Milli Takım'daki performansını beğenen İtalyan hoca, bitiriciliğine ve özellikle kornerlerdeki asistlerine dikkat çekerek Arda'ya futbolu bırakan Toni Kroos'un pozisyonunu vereceği aktarıldı.

KORNERLERİ ARTIK ARDA KULLANACAK

Kroos'tan doğan boşluğu Arda'nın dolduracağına inanan Ancelotti, genç yıldıza kornerleri kullanma görevini de verecek.

Uzun dönem sakatlık yaşayan Arda, Madrid'de 10 maça çıkmış ve 6 gol katkısı yapmıştı.

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