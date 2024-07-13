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İsrail'de Batı Nil Virüsü'nden ölenlerin sayısı 31'e ulaştı

İsrail'de Batı Nil Virüsü'nden ölenlerin sayısı 31'e ulaştı

İsrail'de Mayıs ayından bu yana Batı Nil Virüsü nedeniyle 31 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, son iki günde ölümlerde yüzde 70'ten fazla artış yaşandığı bildirildi. Özellikle Tel Aviv ve Kudüs çevresinde olağandışı vaka sayılarının devam ettiği vurgulanırken, uzmanlar bu artışın yaz aylarının sıcaklıklarından kaynaklanabileceğini düşünüyor.

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İsrail'de, Batı Nil virüsü sebebiyle mayıs ayından bu yana 31 kişinin hayatını kaybettiği, virüs kaynaklı ölümlerin son iki günde yüzde 70'den fazla artış gösterdiği belirtildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, Sağlık Bakanlığının, Batı Nil virüsü sebebiyle ölenlerin sayısının son iki günde yüzde 70'in üzerinde arttığını bildirdiği aktarıldı.

Mayıs ayından bu yana virüs sebebiyle 31 kişinin öldüğü dile getirilen haberde, son bilgilere göre özellikle Tel Aviv çevresi ve Kudüs'te "olağandışı vakaların görülmeye devam ettiği" ifade edildi.

Haberde, uzmanların vaka sayısındaki artış konusunda net bir açıklama getiremediği ancak bunun, "yaz mevsiminin başında havaların normalden daha sıcak olmasından kaynaklanmış olabileceği" yorumunda bulunduğu kaydedildi.

Sivrisinekler yoluyla yayılan Batı Nil virüsünün, ilk kez 1937'de Uganda'da Batı Nil bölgesinde görülen ve ölüme yol açabilen bir hastalık olduğu biliniyor.

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