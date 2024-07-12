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Göztepe, Ekrem Kılıçarslan ile yeniden anlaştı

Göztepe, Ekrem Kılıçarslan ile yeniden anlaştı

Trendyol Süper Lig takımlarından Göztepe, daha önce de takımda forma giyen Ekrem Kılıçarslan ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Ayrıca, genç oyuncu Erkam Kömür sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak Teksüt Bandırmaspor'a kiralandı.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, daha önce de takımda forma giyen Ekrem Kılıçarslan'ı kadrosuna dahil etti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Ekrem Kılıçarslan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Ekrem, daha önced de Eskişehirspor, Hatayspor ve Gaziantep FK ekiplerinde de forma giydi.

Açıklamada ayrıca genç oyunculardan Erkam Kömür'ün sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu Teksüt Bandırmaspor'a kiralandığı kaydedildi.

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