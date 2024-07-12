Beşiktaş, Immobile'yi KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Immobile'nin transferi için resmi görüşmelere başlandığını KAP aracılığı ile duyurdu.

Abone ol

Süper Lig'de geçen sezonu altıncı sırada bitiren ve transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan Beşiktaş, önce Gabriel Paulista'yı, ardından da Rafa Silva'yı kadrosuna kattı.

Çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı ekip, Giovanni van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda kadro yapılandırmasını devam ettirirken, forvet transferinde de sona yaklaştı.

Immobile transferi KAP'a bildirildi

Beşiktaş, Lazio oyuncusu Immobile'nin transferi için resmi görüşmelere başlandığını KAP aracılığı ile duyurdu.

Hüseyin Yücel, transferi bitirmek için İtalya'da

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Beşiktaş, transferi 2-3 milyon euro bonservis bedeli ile bitirmek istiyor.

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Immobile transferini tamamlamak için İtalya'ya gitti.

İtalya'da 4 kez gol kralı oldu

Kariyeri boyunca Serie A'da 4 kez gol kralı olan Ciro Immobile, geçtiğimiz sezon Lazio formasıyla 43 maça çıktı ve 11 kez ağları havalandırdı. Tecrübeli golcü bu maçlarda 1 asist kaydetti.

Lazio'ya 2016-2017 sezonunda imza atan Immobile, kariyerinde daha önce Sevilla, Torino, Borussia Dortmund, Juventus, Pescara, Grosseto ve AC Siena formalarını giydi.