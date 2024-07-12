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'İzmir'in Seçil Erzan'ı deniliyordu! Tutuklandı

'İzmir'in Seçil Erzan'ı deniliyordu! Tutuklandı

İzmir'de nitelikli dolandırıcılık ve zimmet soruşturması kapsamında, yüksek kar vaadiyle topladığı parayı döviz bürosuna aktardığı iddia edilen bir bankanın Bornova şube müdürü Hatice Ö. tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Hatice Ö. ve bir döviz bürosu sahibinin 10 kişiyi yaklaşık 300 milyon lira dolandırdığı öne sürülmektedir.

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İzmir'de nitelikli dolandırıcılık ve zimmet soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir bankanın şube müdürü tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2 iş insanı ile Karşıyaka Spor Kulübünün 3 yöneticisinin dolandırıldıkları şikayeti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Şubeleri ekiplerince gözaltına alınan bir bankanın şube müdürü Hatice Ö'nün yüksek güvenlikli psikiyatri kliniğindeki tedavisi tamamlandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hatice Ö, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Hatice Ö. savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutukladı.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında özel bir bankanın Bornova şube müdürü Hatice Ö. ve Karşıyaka'daki bir döviz bürosu sahibi S.Ç. hakkında gözaltı kararı verilmişti.

S.Ç'nin tutuklandığı operasyonda hastaneye başvuran Hatice Ö'nün ise tedavisine başlanmıştı.

Hatice Ö'nün mağdurlardan yüksek kar vaadiyle topladığı parayı döviz bürosuna aktardığı, şüphelilerin 10 kişiyi yaklaşık 300 milyon lira dolandırdığı öne sürülmüştü.

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