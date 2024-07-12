En düşük emekli maaşına yapılacak zam ne zaman açıklanacak? AK Parti tarih verdi!

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına yapılacak zammı önümüzdeki hafta başında açıklayacaklarını duyurdu.

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AK Parti, en düşük emekli aylığının artması için çalışma başlattı. Düzenlemeden, kök maaşı, en düşük emekli aylığı olan 10 bin liranın altında olan 1.8 milyon emekli yararlanacak.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına zam düzenlemesiyle ilgili soruya yanıt verdi. Abdullah Güler, “Henüz çalışma tamamlanmadı, etki analizini ilişkin raporlar çıkmadı bu yüzden toplanamadık. Hafta başı netleşebilir, açıklarız” ifadelerini kullandı.

Çalışmalar son bulduğunda gelecek hafta yapılacak kabine toplantısı sonrası bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna ilan edilmesi bekleniyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre, en düşük emekli maaşının 12 bin liraya çıkarılması niyeti var.