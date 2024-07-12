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Yerlikaya açıkladı: 36 adet AK-47 tüfeği ele geçirildi

Yerlikaya açıkladı: 36 adet AK-47 tüfeği ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca düzenlenen "Bozdoğan-49 operasyonunda 36 adet AK-47 Piyade Tüfeği ele geçirildiğini duyurdu.

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Şırnak’ta, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca Bozdoğan-49 operasyonu gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şırnak’ta Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen ’Bozdoğan-49’ operasyonunda 36 adet AK-47 Piyade Tüfeği ele geçirildi. Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; teröristlerin tüm inleri yok edilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek" ifadelerini kullandı.

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