Fenerbahçe, Cenk Tosun'la anlaştı! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe, Cenk Tosun'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler serbest oyuncu statüsündeki milli futbolcuyla büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Abone ol

Fenerbahçe, Cenk Tosun'u kadrosuna katmaya yakın. Cenk Tosun'un Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona ermişti. Siyah-beyazlılarla yeni kontrat konusunda anlaşamayan 33 yaşındaki santrfor, Fenerbahçe ile son detaylar üzerinde görüşüyor.

Sözleşme detayları

Anlaşmanın 1+1 yıllık olması bekleniyor. 2017-2018 sezonunda 22 milyon 500 bin Euro'ya Everton'a giden Cenk Tosun, İngiltere'de Crystal Palace formasını da giymişti.

Cenk Tosun, tüm kariyeri boyunca 487 maçta 195 gol, 60 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: NTV