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20 gündür kayıptı! Tam bir vahşet, korkunç şekilde bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
20 gündür kayıptı! Tam bir vahşet, korkunç şekilde bulundu

İstanbul Beylikdüzü'nden son gelen haber kan dondurdu. 23 yaşında bir kızın parçalara ayrılmış cesedi bulundu. Polis bir kişiyi gözaltına aldı.

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İstanbul Beylikdüzü'nde bir inşaat alanının kuyusunda ceset gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri yaptıkları incelemede parçalara ayrılmış 23 yaşındaki kızın E.A olduğunu belirledi.

Halk TV'de yer alan habere göre ceset olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Ailesi kayıp başvurusunda bulunmuş

23 yaşındaki E.A için ailesinin 20 gün önce emniyete kayıp başvurusunda bulundukları öğrenildi.

1 kişi gözaltına alındı

Cinayetle ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıplar Büro Amirliği ekipleri güvenlikçi olduğu öğrenilen 1 kişiyi gözaltına aldı.

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