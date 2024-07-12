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Diyarbakır'da öldürülen öğretmen! O da gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Diyarbakır'da öldürülen öğretmen! O da gözaltına alındı

 Diyarbakır'da erkek öğretmenin silahla öldürülmesine ilişkin soruşturmada, polise teslim olan kadın meslektaşının dini nikahlı eşi de gözaltına alındı.

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 9 Temmuz'da merkez Kayapınar ilçesinde öğretmen Zeynep A'nın (39) evinde meslektaşı Osman K'nin (41) tabancayla açılan ateş sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Olayın ardından eve gelen polislere teslim olan Zeynep A'nın dini nikahlı eşi Şeyhmus Y. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

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