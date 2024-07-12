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ABD, Gazze'ye kurulan geçici limanı tamamen kaldıracak

ABD, Gazze'ye kurulan geçici limanı tamamen kaldıracak

ABD yönetimi tarafından Gazze'ye "insani yardım ulaştırma" vaadiyle kurulan ve "olumsuz hava koşulları" gerekçe gösterilerek sökülen yüzer liman, tamamen kaldırılacak.

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, basına yaptığı açıklamada, Gazze'ye yardım ulaştırmak için yüzer limana artık ihtiyaç duyulmadığı için tamamen kaldırılacağını söyledi.

Kesin kararın ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından açıklanacağını belirten Sullivan, "Ancak kısa süre içerisinde iskele operasyonlarını tamamen durduracağımızı bekliyorum." ifadesini kullandı.

Sullivan, Gazze'deki sorunun "artık yardım sokmak değil, yardımın insanlara güvenli ulaşılmasını sağlamak" olduğunu savunarak "Şu an bizi meşgul eden şey, Gazze'ye dışarıdan yardım ulaştırmak değil, (bu yardımları) içeride dağıtmaktır. Bu durum, iskelenin kalan süresi hakkındaki düşüncemizde etkili oldu." diye konuştu.

Pentagon Basın Sekreteri Tümgeneral Patrick S. Ryder yaptığı açıklamada, iskeleyi yeniden demirlemeye yönelik son çabanın "teknik ve hava ile ilgili sorunlar" nedeniyle başarısız olduğunu, iskelenin, destek gemilerinin ve diğer ekipmanların İsrail'in Aşdod kentindeki limana geri döneceğini ve "bir sonraki duyuruya kadar burada kalacaklarını" duyurmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, 7 Mart'ta yaptığı son Birliğin Durumu konuşmasında, Gazze halkına insani yardımların ulaştırılması için bölgeye geçici liman gönderileceğini duyurmuştu.

Biden yönetimi bu yöntemle kara sınırından Gazze'ye insani yardım girmesini yavaşlatan İsrail yönetiminin koyduğu engeli aşmayı hedefliyordu. Bunun üzerine Pentagon, ABD istihkam birliklerinin kullandığı yüzer iskele sistemi JLOTS’u Gazze kıyılarına doğru yola çıkardı.

İki aydan fazla süren intikalin ardından yüzer iskele ilk kez mayıs ortasında faaliyete geçti. 25 Mayıs'ta çıkan fırtına sonucu hasar gören liman, İsrail'de onarıldıktan sonra yeniden Gazze sahiline kurulmuştu.

ABD'nın insani yardımları indirdiği Gazze kıyısındaki alan dolma noktasına gelirken bugüne kadar deniz yoluyla gelen yardımların ne kadarının Gazzelilere ulaştığı hakkında bilgi verilmedi. Bu durum, Gazzeliler için hayal kırıklığına dönüşen yüzer liman projesinin ne kadar işe yaradığını tartışma konusu haline getirdi.

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