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Türkiye Petrolleri, Zeren Group'a satıldı

Türkiye Petrolleri, Zeren Group'a satıldı

Zeren Group, son zamanlarda yaptığı hamlelerle enerji sektöründe gücünü pekiştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Alpet Petrol'ü bünyesine katan Zeren Group, bu kez de Türkiye Petrolleri'ni satın alarak akaryakıt sektöründeki hakimiyetini önemli ölçüde artırıyor.

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Geçtiğimiz aylarda Alpet Petrol'ü bünyesine katan Zeren Group, bu kez de Türkiye Petrolleri'ni satın alıyor. Satın alma işleminin tamamlanması, Rekabet Kurulu'nun onayına bağlı. Onayın ardından Zeren Group, Türkiye'nin en köklü akaryakıt markalarından biri olan Türkiye Petrolleri'nin de yeni sahibi olacak.

Zeren Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yiğit Zeren, bu satın alma ile ilgili olarak şu açıklamaları yaptı:

"Enerji sektöründeki yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Türkiye Petrolleri'nin satın alınmasıyla birlikte akaryakıt sektöründeki varlığımızı önemli ölçüde güçlendireceğiz. Bu sayede müşterilerimize daha da geniş bir ürün yelpazesi ve daha kaliteli hizmet sunmayı hedefliyoruz."

Zeren Group, sadece akaryakıt sektöründe değil, finans sektöründe de yatırımlarını artırmayı planlıyor. Lübnanlı Hariri Ailesi'ne ait Bankmed ve Ürdünlü Arab Bank'ın ortak olduğu Turkland Bank'ı (T-Bank) satın almak için uzun süredir görüşmeler yapılıyor. Bu görüşmelerin de yakın zamanda sonuçlanması bekleniyor.

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