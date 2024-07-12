Timur Cihantimur'un yargılanacağı duruşma tarihi belli oldı

Eyüpsultan'da aracıyla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebebiyet veren ve annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, ardından ABD'ye kaçırılan Timur Cihantimur, yeni duruşmasının 15 Ekim'de yapılacağı ve o tarihe kadar cezaevinde kalacağı bildirildi.

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1 Mart'ta yaşanan kaza sonrasında Türkiye'yi terk eden Eylem Tok ve oğlu Cihan Cihantimur, ABD'de yakalandı ve yargılanmaları devam ediyor.

Eylem Tok'un tutukluluğunun devamına karar verildi

Kaza, Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanmış, bu olay üzerine anne ve oğul Türkiye'den ayrılarak ABD'ye kaçmışlardı. Türkiye'nin talebi üzerine haklarında kırmızı bülten çıkarılan Eylem Tok ve Cihan Cihantimur'un iade edilip edilmeyecekleri ise merakla bekleniyor.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre, Cihan Cihantimur, Connecticut'taki cezaevinden Massachusetts'teki başka bir cezaevine nakledildi. 15 Ekim'de duruşmaya çıkacak olan Cihantimur, bu tarihe kadar cezaevinde kalmaya devam edecek.